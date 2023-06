Edwin Rutten, Ad Visser en Frits Barend zie je binnenkort in dít programma

Net als in de eerste twee seizoenen, gaat een groep oudere bekende Nederlanders op reis mét een bekende reisleider. In eerdere seizoenen waren dit Olcay Gulsen en Katja Schuurman. Wie dit keer met de 65+ BN’ers op stap gaat is nog niet bekend. Volgens SBS zou het in ieder geval gaan om een ‘sportieve reisleidster’.

In 2018 en 2020 stal het programma de harten van de kijkers met Gerard Cox, Peter Faber, Barrie Stevens en Willibrord Frequin. Helaas is Willibrord in 2022 op 80-jarige leeftijd overleden. Eerder werd al duidelijk dat het programma nieuwe deelnemers zou krijgen.

Ook is Beter laat dan nooit dit seizoen niet op RTL te zien, maar op SBS. De reis gaat dit keer door Zuid-Korea, Cambodja, India en Nepal. Lang hoeven we gelukkig niet meer te wachten, want vanaf augustus zijn de zes afleveringen al te zien op SBS 6.

Bron: RTL Boulevard