Edwin Spee reageert op kritiek nieuwe liefde: “Te vroeg? Voor Bibian veel te laat”

Dat hij nu al verliefd is op een andere vrouw, vinden veel mensen te vroeg. In zijn nieuwe column voor Margriet reageert hij op alle kritiek.

Belangrijke boodschap

“De laatste jaren van haar leven sprak Bibian regelmatig met haar moeder, zoon, dochters en met mij. Haar boodschap was steevast: ‘Jullie moeten wel doorgaan, hoor.’ Bibian was nooit bang voor de dood, maar maakte zich wel zorgen om haar geliefden”, schrijft hij. “Soms overviel ze mij tijdens een etentje met de vraag: ‘Welke vrouw in dit restaurant is jouw type?’” Daar stond ook Edwin van te kijken. “Hoeveel liefde kan een mens in zich hebben dat je bij leven al liefde wilt regelen voor na je dood.”

Verdriet en liefde

In september maakte hij bekend een nieuwe liefde te hebben gevonden. “Liefde is onvoorspelbaar”, schreef hij bij een foto van hem en zijn nieuwe vriendin Mandy. Naast duizenden felicitaties kreeg Edwin ook reacties van mensen die het te snel vinden na het overlijden van Bibian. “Voor deze mensen misschien te vroeg, maar voor Bibian waarschijnlijk zelfs veel te laat. Verdriet en liefde staan heel dicht naast elkaar, maar zoals Bibian altijd zei: ‘Verdriet mag er zijn, maar je moet er niet in verdrinken’”, legt hij uit.

Zware rol

Volgens Edwin zou niets haar gelukkiger maken dan de wetenschap dat er naast tranen ook weer ruimte is voor een lach. Bovendien schrijft hij in zijn column dat de rol van Mandy niet onderschat mag worden. “Hoeveel liefde moet je kunnen geven om je hart te geven aan iemand die nog rouwt om een andere liefde. Hoe groot moet je hart zijn om continu aan te horen hoe geweldig de overleden partner was en als, omringd door foto’s en herinneringen, je dwars door het verdriet heen liefde kunt blijven geven.”

Edwin moet nu al een paar maanden zonder zijn vrouw Bibian Mentel door het leven. Hij vertelt openhartig over zijn verdriet:

