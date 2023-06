Een babyb(r)oertje: boerin Steffi is bevallen

In 2018 deed de Brabantse Steffi mee aan een nieuw seizoen van Boer zoekt vrouw. Ze ontmoette zo haar grote liefde Roel en samen kregen ze in 2021 dochtertje Sterre.

Op de website van Boer zoekt vrouw vertelt Steffi: Met Jop gaat het heel goed. Hij drinkt goed, slaapt goed en is heel tevreden. Hij heeft grote handen en voeten, dus we noemen hem nu al ‘de joekel van boekel’.”

Grote zus Sterre

Ook grote zus Sterre is in de wolken met haar kleine babybroertje. “Sterre is super lief voor Jop. Heel schattig om te zien. Als gezin zitten we nu in een soort bubbel. We zijn ons heel bewust van wat we momenteel mee mogen maken met z’n vieren.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Steffi Verhagen (@verhagensteffi) op 4 Jun 2023 om 3:10 PDT

Bron: Instagram / Boer zoekt vrouw