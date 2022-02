Als telg uit een welvarende familie weet Sander hoeveel kansen rijken hebben en daarom heeft hij een missie: kansenongelijkheid aan de kaak stellen. Zoals iedere aflevering ging de programmamaker ook deze week op zoek naar uitersten. Zo bezocht hij twee millennials, broer en zus, die iedere maand 1500 euro uitgeven aan het optimaliseren van hun gezondheid. Ook ging hij langs bij een ontzettend luxe tehuis voor ouderen. Elite-ouderen welteverstaan, want om daar te mogen wonen moet je diep in de buidel tasten.

Huis vol schimmel

Aan de andere kant van de kloof woont Sandra, stomtoevallig in de Schimmelpenninckstraat in Schiedam. Het is een beschimmeld huis, dat onder de sociale huur valt. Sander schrikt van de situatie: zwarte schimmel, vochtplekken en verrotte ramen die niet meer dicht kunnen. Sandra kampt met astma waardoor leven in dat huis onveilig voor haar is. Maar een urgentieverklaring, nieuwe woning of hulp bij het verbeteren van haar huidige woning heeft ze tot nu toe niet gekregen.

Tandartsrekening

Dat is nog niet alles: de Schiedamse heeft maandelijks slechts dertig euro te besteden. Een tijd geleden braken er meerdere tanden in haar mond af, waardoor ze naar de tandarts moest. Hiervoor heeft ze een rekening van 57 euro gekregen en een tweede rekening volgt nog.

Regeling

Die eerste factuur staat voor Sandra al gelijk aan twee maanden leefgeld. Ze hoopt dat de rekening middels een regeling betaald kan worden, want zij heeft het geld simpelweg niet. Zo'n regeling treffen duurt alleen ontzettend lang en al dat wachten zorgt voor ontzettend veel stress.

Reacties

De kijkers van Sander en de kloof schrikken erg van de situatie van Sandra. Ze laten massaal weten dat het ze raakt en dat ze het ‘onvoorstelbaar’ vinden dat deze vrouw zo aan haar lot wordt overgelaten.

Hoe dan. En dan op een "regeling" wachten om het te betalen. — Marjolein/Kaiser 😷 💉 (@AmsterdamNurse) 18 februari 2022

6 controles om een tandarts rekening goed te keuren voor extra bijstand 57e



Onvoorstelbaar#sanderendekloof — Deckers_D (@Deckers_D) 17 februari 2022

Tranen in m’n ogen van Sandra’s situatie 😢 #sanderendekloof — Rania Ali (@raniaali1997) 17 februari 2022

#sanderendekloof Sandra, wat een lieve vrouw. Ik zal nergens meer over klagen. — Arnela de Keizer-Danailov (@ArneladeK) 17 februari 2022

Bron: NPO, Twitter