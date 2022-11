Een half jaar later: Will Smith blikt terug op het veelbesproken Oscar-incident

Tijdens de Oscar-uitreiking in maart van dit jaar maakte presentator Chris Rock een nogal misplaatste grap over Jada Pinkett Smith, de vrouw van acteur Will Smith. Zij maakte vlak voor de awardshow bekend aan alopecia te lijden, een ziekte waarbij de haren plotseling uitvallen. Rock maakte er een grap over, maar dat viel bij Will Smith niet in goede aarde.

De welbekende klap

Wat op die grap volgde, weten we inmiddels allemaal: de welbekende klap. Al snel had heel Twitter het over dit fragment en werden er twee kampen gevormd. Het ene noemde Smiths actie vooral opkomen voor zijn echtgenote, terwijl het andere er geen goed woord voor overhad. De acteur leek zelf tot dat laatste kamp te behoren, want nog diezelfde avond bood hij zijn excuses aan. Terwijl hij een award in ontvangst nam, zei hij sorry tegen de organisatie van de Oscars en alle aanwezigen. Het incident leverde hem een Oscar-verbod van 10 jaar op.

De excuses volgden snel

Op Instagram volgde de dag erna ook excuses aan Chris Rock. In die post schreef Smith onder andere: “Geweld, in al zijn vormen, is giftig en vernietigend. Mijn gedrag tijdens de Academy Awards gisteravond was onaanvaardbaar en onvergeeflijk. Grappen over mij horen bij het vak, maar een grap over Jada’s medische toestand was me teveel en ik reageerde emotioneel. Ik wil graag publiekelijk mijn excuses aan jou aanbieden, Chris. Ik ben over de schreef gegaan en zat fout. Ik schaam me voor mijn acties, ze zijn geen afspiegeling van de man die ik wil zijn. Er is geen ruimte voor geweld in een wereld vol liefde en vriendelijkheid.”

Een terugblik

Spijt kwam dus al snel voor de acteur. Er verder over uitweiden, dat deed Will Smith niet meer. Tot nu. Deze week was hij te gast in The daily show with Trevor Noah, waarin het Oscar-incident werd aangehaald. Will Smith gaf al snel aan het een “vreselijke avond” te hebben gevonden. “Het is allemaal nogal ingewikkeld, maar het komt erop neer dat ik gewoon flipte. Al is dat uiteraard geen excuus voor mijn gedrag. Ik moest als kleine jongen toekijken hoe mijn vader mijn moeder sloeg. Dat kwam op dat moment plots weer naar boven. En dat is niet wie ik wil zijn”, aldus Smith. Het interview met Trevor Noah ging in elk geval gepaard met heel wat tranen, met een mooie belofte als afsluiting: Will belooft elke dag aan zichzelf en zijn gedrag te werken.

Bron: ANP, The Daily Show With Trevor Noah