Geen tule, wel een blote buik. De ontwerpers, bekend om hun extravagante en sculpturale ontwerpen, hullen de zangeres in een look die des S10 is.

Songfestival-outfit van S10

Met een laaghangende heupbroek (ze kan het hebben, maar laten we deze trend vooral bewaren voor het Eurovisie Songfestival) en een korte, diep uitgesneden blazer (de details!) stapt S10 over twee weken het podium op. “Ik ben erg blij en trots om aan te kondigen dat dit mijn podiumoutfit wordt voor het Eurovisie Songfestival 2022", vertelt de zangeres over haar look.

Eerste repetities

Het is vandaag om nog een reden een mooie dag voor S10 en de Nederlandse delegatie. Gisteren is Stien naar Turijn afgereisd, zodat ze vandaag kan beginnen aan de eerste repetities voor de halve finale. S10 vertegenwoordigt Nederland met het lied De diepte en ze staat er goed voor bij de bookmakers. “Ik wil heel graag weten hoe het voor mij is om in zo’n grote show te staan”, vertelt ze aan NOS.

De kans is vrij groot dat Oekraïne gaat winnen, vanwege de oorlog. Voor S10 is dat geen probleem: “Als ze zouden winnen, zou ik ze dat heel erg gunnen. Ze willen graag op de kaart zetten wat daar aan de hand is.”

Beluister hieronder het nummer waarmee S10 hoge ogen hoopt te gooien.