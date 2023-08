‘Een huis vol’-kijkers ontroerd door herdenking overleden dochter: “Wat een verdrietig verhaal”

Maarten en Gerdien leggen uit dat ze naar Albanië zijn verhuisd voor zendingswerk toen Miriam één jaar oud was. “Ze is overleden toen ze zes werd en we zijn ook zes jaar in Albanië geweest. Dus we hebben daar heel mooie, maar ook heel moeilijke dingen meegemaakt”, zo vertelt een geëmotioneerde Gerdien.

Doodsoorzaak

De kleine Miriam blijkt door een tragisch ongeluk om het leven te zijn gekomen. “We hadden net een kerkkamp gehad in een berggebied. Daar heeft ze waarschijnlijk water gedronken dat niet goed was en daardoor heeft ze een bacterie in haar lichaam gekregen”, zo legt Maarten uit. “Er is een vergiftiging ontstaan in haar lichaam, een toxic shock. Daardoor zijn al haar organen aangetast. Ze is in haar slaap overleden.”

“Dankbaar”

Maarten en Gerdien leggen uit dat ze vooral veel aan hun geloof hebben gehad de afgelopen jaren. “We zijn dankbaar dat we van God de kracht krijgen om door te gaan. Ook weten we dat Miriam op een goede plek is in de hemel. We weten dat we haar ooit weer gaan ontmoeten.”

Wensballon

Diezelfde dag vertrekken ze samen met hun kinderen naar de begraafplaats om daar het graf van Miriam te verzorgen en een wensballon de lucht in te laten gaan. Ieder kind mag een wens doen voordat de ballon wordt losgelaten. Dit levert ontroerende momenten op: zo wens één van de kinderen Miriam terug en wil een ander de wensballon zijn en naar Miriam in de hemel gaan.

Symbool voor de dood

Ze sluiten de dag af met een herdenkingsmoment op het strand en daar hebben ze zo hun redenen voor. “In de Bijbel is Miriam de zus van Mozes. Als het volk van Israël door de zee gaat, is Miriam de eerste die het viert. De zee staat in de Bijbel heel vaak symbool voor de dood. Voor ons is het een bemoediging dat Miriam, ons meisje van de zee, dwars door de dood is gegaan en nog steeds leeft.”

“Ze hoort nog steeds bij ons gezin”

Maarten en Gerdien kijken uiteindelijk terug op een mooie dag. “We hebben wel het idee dat Miriam erbij is. Ze zit niet ergens op een sterretje of zo. Ze hoort gewoon nog steeds bij ons gezin. Dit doen we nog steeds met elkaar.”

Bron: NPO