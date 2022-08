‘Een huis vol’-kijkers raken niet uitgepraat over de pet van vader Cudogham 

Kijkers raken er niet over uitgepraat.

Vakantiehuis bezichtigen

De familie Cudogham is op zoek naar een vakantiehuis in de natuur en hadden in de aflevering van dinsdagavond een bezichtiging op de Veluwe. Moeder Cynthia droomt van een huis aan het strand, maar een vakantiehuis met een bos in de buurt lijkt haar ook niet verkeerd. Met een busje rijdt het gezin van negen daarom naar hun potentiële vakantiestek in de Veluwe.

Verbouwen

Het is een pittige klus om een betaalbaar vakantiehuis te vinden voor negen man, maar de familie Cudogham denkt vooral in kansen. Terwijl ze door het vakantiehuis wandelen bedenken Cynthia en Iven hoe ze de woning kunnen verbouwen om iedereen een slaapplek te geven.

Reacties

Op Twitter zijn kijkers niet bezig met het vakantiehuis, maar met de pet van Iven. Ze realiseren zich dat ze vader Cudogham nog nooit zonder pet hebben gezien in het programma. Zelfs aan tafel doet hij het niet af. ‘Wat heeft die man toch onder die pet’, vraagt een kijker zich af. ‘Die pet van Cudogham moet operatief verwijderd worden, dat zien we morgen’, grapt een ander. Ach, wij vinden vader Cudogham juist hartstikke stijlvol.

Zit die pet vastgelijmd op die Pa Gudogham. #eenhuisvol — Bob - Team-Roodkapje (@TeamRoodkapje) 2 augustus 2022

Die pet van Cudoghan moet operatief



verwijderd worden, dat zien we morgen.



#eenhuisvol — ✡P𝑜𝓃𝓉𝒽𝒾𝑒𝓊 (@_Ponthieu_) 2 augustus 2022

Wat heeft die man toch onder die pet? #eenhuisvol — Nicole van de schoot (@Nicole301165) 1 augustus 2022

#eenhuisvol #cudogham Is er iemand die het aandurft een weddenschap aan te gaan of de vader deze aflevering misschien niet 100% van de tijd een pet draagt? — Hindrik-Gerrit van Lagelanden (@HindrikL) 2 augustus 2022

Waarom loopt die Amsterdamse pa altijd met een pet en een stofjas aan? Is hij kruidenier?#eenhuisvol — Monique Hoogleraar des Levens #bornthisway (@moeva18) 2 augustus 2022

Bij Iven de pet, Jantina de diadeem #eenhuisvol — eileen 🦋 (@mockingsobrien) 1 augustus 2022

Zo Iden, dus jij beweert dat als iemand zegt “dat kan jij niet” dat je dan het tegendeel bewijst? Nou zet die pet dan eens af! Wedden dat je het niet doet? #eenhuisvol — Tessa Kamp (@60kaja) 30 juli 2022

Ik zou die pa Cudoghan wel eens zonder pet willen zien, zou hij er ook mee slapen ? #eenhuisvol — Janny Bloemendal “Geniet van het leven ❤️” (@jannybloemendal) 28 juli 2022

Bron: Twitter