Een jaar zonder ‘oant moarn’: monument onthuld voor weerman Piet Paulusma

‘Waarom in Limburg?’ horen we je denken, de weerman was toch Fries? Dat klopt, maar Piet was in zijn vrije tijd vaak in Limburg te vinden. De regio had een speciaal plekje in zijn hart. Ook presenteerde hij het weerbericht vaak vanaf de Cauberg.

Monument voor Piet Paulusma

Het monument kreeg de vorm van een zonnewijzer. Zijn familie was aanwezig om het gedenkteken in vakantiepark Kasteeldomein De Cauberg te onthullen. Dochter Martsje vertelde aan RTL Boulevard. “Het komt wel even heel hard binnen dat het alweer een jaar geleden is. En dat ontroert”, aldus Martsje. “Hij had dit fantastisch gevonden. Hij zou supertrots zijn. Wij zijn hier met de familie altijd veel geweest. Echt een tweede thuis.”

Ziekte

Piet Paulusma overleed een jaar geleden op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Bijna niemand wist dat hij ziek was. Op donderdag 17 maart presenteerde hij voor het laatst het weerbericht op televisie en op 18 maart deed hij nog een weersvoorspelling op de radio. De 20e maart overleed hij. In totaal was hij 25 jaar op televisie te zien en hij werkte zo’n 40 jaar voor Omrop Fryslân.

Als je denkt dat Piet Paulusma lukraak het land doorkruiste om het weer te presenteren, dan heb je het mis. De dochter van Piet Paulusma verklapt hoe hij die keuzes maakte:

