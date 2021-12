Een staande ovatie en kijkers weten het nu echt zeker: dít is Cupido in ‘The masked singer’

De kijkers én juryleden lijken ook zeker te weten wie er schuilgaat onder het kostuum. Maar dan slaat toch ineens weer die twijfel toe...

Let op: dit artikel bevat spoilers over The masked singer.

Alles voor die finale

Vorige week moesten we afscheid nemen van de Vogelverschrikker en de Farao - tot groot verdriet van vele kijkers. En vanavond moeten opnieuw twee karakters het veld ruimen. Het einde van het programma nadert immers met rasse schreden. Alle zes de overgebleven kandidaten willen door naar die allesbeslissende finale, maar daar is slechts plek voor vier van hen.

Na twee solo-optredens mag het karakter met de meeste stemmen rechtstreeks door naar de finale. De andere kandidaat moet zich nog een laatste keer bewijzen in de ‘super sing-off’. Dat betekent dat drie masked singers met elkaar strijden om de laatste finaleplek - en dat er dus wederom twee (!) onthullingen op het menu staan vanavond.

Staande ovatie

Na de Krokodil, Giraffe, Haai en het Biggetje is het de beurt aan Cupido. Met het nummer Edge of glory van Lady Gaga maakt hij diepe indruk op het publiek, de juryleden en de kijkers thuis. Van de jury krijgt hij zelfs een staande ovatie. En na alle hints lijken ze het zeker te weten: dit móet Jamai zijn. Of toch niet? Want als een van de juryleden de naam van Thomas Berge opgooit, beginnen ze allemaal weer te twijfelen.

Op Twitter lijken kijkers aardig eensgezind: dit is honderd procent Jamai Loman. En hij zou zomaar eens de winnaar van het programma kunnen worden, volgens sommige fans:

Cupido is Jamai... #TheMaskedSinger — Misses Jazzlynn (@MissesJazzlynn) 10 december 2021

Oke, Jamai is nu 10000% zeker. Een step in de kleedkamer van #Cupido, dat MOET Mr. Step-right-up Jamai himself zijn! #TheMaskedSinger #maskedsingerNL #afterthemask — Jeske Troost (@Jesseflessiiee) 4 december 2021

Cupido = Jamai, en wat doet hij het goed!! ☺️ #TheMaskedSinger #themaskedsingernl — Joyce (@Ikbenjoys) 10 december 2021

#themasksinger Cupido moet idd Jamai zijn, kan niet missen — Rico (@Ricardofortes42) 10 december 2021

Cupido is echt Jamai!!!! Echt duidelijk!!#TheMaskedSinger — Tamara (@hameete) 10 december 2021

Jamai=Cupido= winnaar wat mij betreft #TheMaskedSinger — nathalie busscher (@mammanathaliemb) 10 december 2021

