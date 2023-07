Een verhuisbus vol: familie Jelies emigreert déze week met negen kinderen naar Spanje

Ze praten er al maanden over en woensdag is het eindelijk zover: de familie verruilt hun geliefde Tollebeek in voor het plaatsje Pinoso in Spanje.

Familie Jelies emigreert

Vader Johan vertrok vorige week al richting Spanje en woensdag stappen ook moeder Janneke en de negen kids op het vliegtuig. Voor Johan en Janneke was emigreren altijd al een grote droom. Natuurlijk vinden de twee het spannend of de kinderen hun draai wel gaan vinden. Ze moeten hun vriendjes achterlaten in Tollebeek en dat valt zwaar, maar hun moeder denkt dat het wel goedkomt. “Ze hebben hun broertjes en zusjes, denk ik dan, ze kunnen altijd terug naar elkaar”, liet Janneke eerder in een interview met De Stentor weten.

Spannende plannen

Wat de plannen van de familie zijn? Vader Johan gaat de bouw in en wil wat appartementen op hun land bouwen. Ook overweegt de familie om olijfolie van de eerste pers te gaan verkopen. Daarnaast blaast de familie nieuw leven in hun televisiecarrière. Tijdens hun emigratie worden ze gevolgd door een cameraploeg voor een nieuw televisieprogramma à la Een huis vol. De zoektocht naar hun Spaanse stulpje is al gefilmd.

Voorbereidingen op beeld

Op Instagram houdt Janneke haar volgers goed op de hoogte van alle voorbereidingen. Zo schrijft ze dat ze vorige week met familie en buren in vier uur tijd een flinke verhuiswagen hebben gevuld. Het huis in Tollebeek is inmiddels leeg en Janneke slaapt met de kinderen bij haar moeder. Na zijn officiële uitschrijving vertrok Johan met zijn zwager en hond Bella naar Schiphol. Kiekjes van de hectische week zie je hier:

