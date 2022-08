Als er één programma is dat voor veel commotie op Twitter zorgt, dan is het wel Ik Vertrek. Gezinnen die halsoverkop de spullen bij elkaar pakken en emigreren naar een land waar ze in de meeste gevallen niet eens de plaatselijke taal kennen. Hoewel de dromen vaak mooi en groots zijn, komen deelnemers er niet zelden achter dat hun plannen tóch niet zo realistisch waren, en lopen ze aan het einde van de aflevering achter op schema. Het levert vanzelfsprekend spraakmakende tv op. Neem je daar een XL-variant van, dan kun je de klok erop gelijk zetten: daar wordt Twitterend Nederland blij van.

Eerste aflevering Ik Vertrek XL

Gisteren was het zover, en kwam de eerste aflevering van Ik vertrek XL op televisie. Geen normaal seizoen waarin we elke aflevering een nieuw gezin volgen, maar een speciale editie waarbij we gedurende acht weken twee gezinnen volgen. Waar er in de reguliere seizoenen van Ik Vertrek nog wel eens grote tijdssprongen plaatsvinden in een aflevering, volgen we de deelnemers en hun reis nu tot in detail. In deze XL-versie gaan twee gezelschappen hun grote droom achterna.

Francine en Rinse naar Bonaire

Als eerst maken we kennis met Francine en Rinse, die het Gelderse Voorthuizen verruilen voor een leven op Bonaire. Daar willen ze een pand bouwen waarin toeristen een appartement kunnen huren, maar er moet ook ruimte zijn voor een kinderdagverblijf. Deze droom wil het tweetal realiseren met de hulp van vrienden en aannemers Oscar en Vanessa. Zoon Jan en schoondochter Fabienne reizen ook mee.

Marja en Hans naar Italië

Marja en Hans dromen van een leven in Italië, en besluiten er op 60-jarige leeftijd eindelijk voor te gaan. Samen met vrienden Ada, Wim en Renzo besluiten de twee een gigantisch pand te kopen om op te knappen. De droom? Vanuit hier groepsreizen organiseren, inclusief wijnproeverijen en schilderworkshops.

De eerste aflevering begon direct met verdrietig nieuws: nog voor het einde van de opnames overleed deelnemer Hans in Italië. In de eerste twee afleveringen is hij nog te zien.

Dit vond Twitter

Een beetje rommelig, maar nu al veelbelovend; het is een korte samenvatting van Twitter gisteren. We verzamelden de leukste tweets voor je.

D'r zit een gat in het dak.

"Ja... je moet er een beetje doorheen kijken. !"#ikvertrekxl #ikvertrek — Linda@home (@LindaisThuis) 27 augustus 2022

Wow, wat een prachtige ligging heeft dat pand in Italië.

Maar wat een krot, ik krijg buikpijn bij de gedachte aan die verbouwing… #ikvertrekXL #ikvertrek — Iris (@Iris00010) 27 augustus 2022

#IkVertrekXL wat zal ik zeggen, als je 2,5 jaar in 6 afleveringen propt…poeh, de gaten in het dak zijn wel XL, en de controle op het bouwproject is ook wel XL…waar begin je aan zeg, maar nog mooier hoe gaat dit eindigen ? pic.twitter.com/yPu5sR2beS — Corné (@CorneCoffeedude) 27 augustus 2022

Veel te rommelig dat #ikvertrekXL



Hans die al is overleden, Italië, Bonaire, verkering Jelle uit, Wim, Veenendaal, uitglijden over de klei. #ikvertrek — Kwit77 (@kwit77) 27 augustus 2022

Mensen die klagen dat ze deze serie van #ikvertrekXL verwarrend vinden, hebben #benbmetliefde niet gevolgd. Daar volgden wij zonder problemen 6 eigenaren met al hun bezoekers #ikvertrek — Iris (@Iris00010) 27 augustus 2022

Bron: Twitter