Eerste beelden ‘B&B vol liefde’: dít zijn de 11 deelnemers

Alle deelnemers van B&B vol liefde hebben één ding met elkaar gemeen: ze zijn op zoek naar de liefde. Om de B&B-eigenaren een handje te helpen krijgen ze een aantal vrijgezellen op bezoek om uit te vinden of de liefde van hun leven hiertussen zit.

Eerste beelden B&B Vol liefde

In totaal hopen elf vrijgezelle B&B-eigenaren komende zomer de liefde van hun leven te vinden. En dat gaat bij de een wat stroever dan bij de ander, blijkt wel uit de eerste beelden. Zo zien de dates er bij Astrid in Oostenrijk een tikkeltje ongemakkelijk uit, terwijl bij Richard in Portugal de vonken er al snel afvliegen. Kijk maar:

De deelnemers van B&B vol liefde

Astrid (48) in Oostenrijk

Een hele handige vrouw die geen man nodig heeft voor de klusjes in huis. Ze is juist op zoek naar gezelligheid en ze verlangt naar een arm om zich heen.

Denise (30) in Spanje

Denis runt een vakantiecomplex met een groot aantal appartementen. Aangezien ze zelf lekker ambitieus is, is ze op zoek naar een hardwerkende man met wie ze haar leven kan delen.

Hans (54) in Italië

Hans woont al tientallen jaren in Italië, maar is de ware nog niet tegengekomen. Hij mist romantiek in zijn leven en zou niets liever willen dan samen met een dame de B&B runnen.

Hans (59) in Frankrijk

De tweede Hans is eigenaar van een B&B die bestaat uit twee riante vakantiehuizen, twee mooie B&B-kamers en een kleine boerencamping. Hij is dol op paarden, dus hij hoopt een echte paardenvrouw te vinden.

Natasja (48) in Frankrijk

Op het platteland in Frankrijk heeft Natasja een watermolen omgetoverd tot een stijlvolle B&B. Ze heeft inmiddels nieuwe vrienden gemaakt, maar is nog altijd op zoek naar haar liefdespartner.

Ted (67) in Madeira

De zorgzame Ted geniet volop van het leven op het bloemeneiland Madeira. Ze verzorgt haar gasten tot in de puntjes, maar zou het liefst ook een man gelukkig willen maken.

Martijn (30) in Portugal

Martijn heeft sinds 2017 een minihotel aan de prachtige Portugese westkust. Hij pakt graag het heft in eigen handen, maar wat betreft de vrouwen lukt het hem maar niet iemand te vinden.Hij zoekt een actieve dame bij wie hij zichzelf kan zijn.

Noes (69) in Spanje

De B&B van Noes heet The Dancer, vernoemd naar zijn succesvolle danscarrière. Naast ballet houdt hij enorm van zingen en heeft hij een druk sociaal en sportief leven. Het enige wat hij nog nodig heeft is een maatje om zijn leven mee te delen.

Mireille (54) in Marokko

Mireille heeft al over de hele wereld heeft gewoond, maar heeft zich sinds een jaar gevestigd in het magische Marrakesh. Ze is ayurvedisch chef geweest en heeft hierdoor haar liefde voor spiritualiteit ontdekt. Ze wil haar leven delen met een man die lekker down to earth is maar wel iets met spiritualiteit heeft.

Herman (62) in Ierland

Na een visvakantie in Killaloe werd Herman verliefd op het kleine dorpje en het betoverende landschap in Ierland. Nu organiseert hij visvakanties en wandeltochten en is hij eigenaar van zijn B&B FisHERMAN. Hij gaat er graag op uit en hoopt dit in de toekomst met een leuke vrouw te delen.

Richard (50) in Portugal

Richard verruilde Texel voor het zonnige Portugal, waar hij sinds augustus de trotse eigenaar is van een ware glamping en een riante villa. Terwijl hij alles nog druk aan het verbouwen is, zoekt hij een lieve, zelfstandige vrouw om samen mee de handen uit de mouwen te steken.

