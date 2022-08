Xanegay en Melvin deden in 2021 mee aan Lange leve de liefde. Ze verlieten het programma in eerste instantie als single, maar toen ze contact bleven houden, sloeg de vonk toch over. Op Instagram delen ze regelmatig updates over hun relatie.

Mom of 3

In januari maakte Xanegay bekend dat ze in verwachting was van haar derde kindje. ‘Wij mogen vrolijk bekendmaken dat wij er een wondertje bij krijgen. Soon to be mom of 3’, schreef ze bij een foto waarop ze haar zwangere buik vasthoudt.

Baby Xion

Inmiddels is Xanegay bevallen. Via Instagram laten zij en Melvin weten dat ze het kindje Xion hebben genoemd. ‘Wij zijn de trotse ouders en broers van Xion. Het geluk kan niet meer op in ons gezin’, schrijven ze. Xanegay heeft al twee zoons uit een eerdere relatie.

