Eerste Married at First Sight-koppel ontdekt fantastische verrassing

Wie meedoet aan Married at First Sight, komt voor heel wat uitdagingen te staan. Deelnemers moeten niet alleen hun kersverse echtgenoot of echtgenote leren kennen, ze krijgen er ook nog eens een complete schoonfamilie en nieuwe vriendenkring bij. Al geldt dat niet voor het eerste koppel uit het nieuwe seizoen.. Zij ontdekken namelijk een geweldige verrassing vlak voor hun ja-woord.

Verrassing Married at First Sight

Zoals elk seizoen volgen we in Married at First Sight meerdere stellen die door de wetenschap aan elkaar gekoppeld zijn. Zonder elkaar te kennen, stappen ze in het huwelijksbootje. Het eerste stel dat dit seizoen het ja-woord aan elkaar geeft bestaat uit Nicole en Martijn. Zij woont in Amsterdam met haar hondje,maar is regelmatig op Ibiza te vinden om te feesten. Hij woont in Brabant met zijn drie kinderen en houdt ook wel van een feestje op het Spaanse eiland. Hoewel de twee elkaar daar niet eerder hebben ontmoet, blijken ze heel wat gemeenschappelijke vrienden te hebben. Op de grote dag zit de zaal gevuld met dierbaren die ze beiden kennen.

Het zorgt voor een fantastische verrassing die zonder twijfel is uitgelopen op een goed feest. “Grappig genoeg zit er een enorme overlap in. We kennen elkaar allemaal een beetje uit het uitgaansleven. Toeval bestaat niet, dus dit is nu al een heel mooie match,” aldus Martijn.

Wilfred en Francois

In de eerste aflevering van dit gloednieuwe seizoen leren we nog een stel kennen. Het gaat om de 48-jarige Wilfred uit Emmen en de 49-jarige Francois uit Maastricht. Beiden missen ze het om samen dingen te ondernemen. “Ik zou graag een partner willen om samen naar vrienden te gaan. Ik mis het het meeste op het moment dat je ergens naartoe gaat,” zo vertelt Wilfred. De grote dag van dit stel wordt nog niet getoond in de eerste aflevering, maar is later in het seizoen te zien.

Married at First Sight is de eerste week op dinsdag-, woensdag én donderdagavond te zien. De rest van het seizoen bekijk je het programma wekelijks op dinsdag en woensdag om 20.30 uur.

Bron: RTL