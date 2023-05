Einde van Koffietijd: de meest memorabele momenten op een rij

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Dertien jaar konden we genieten van alle veelzijdige afleveringen van Koffietijd. In al die jaren gebeurde er een hoop in de welbekende studio.

Loretta en Pernille gaan los met Kraantje Pappie

Koffietijd niet hip? Daar dachten presentatrices Loretta en Pernille anders over. Als rapper Kraantje Pappie te gast is, gaan ze samen los op een van zijn bekende nummers. En dat levert hilarische beelden op.

Alien Dance Challenge

Er werd vaker gedanst in de studio. Toen het online een trend was om de zogeheten Alien Dance Challenge te doen, konden Patrick, Quinty en Pernille het niet laten om ook een poging te wagen.

Veel gelachen

Er werd niet alleen gedanst, er werd ook veel gelachen tijdens de uitzendingen. We kunnen wel stellen dat Loretta negen van de tien keer de aanstichtster was van al die lachbuien. Hoe dan ook levert dit weer hilarische beelden op.

Oeps…

Veel kijkers, maar bovenal Loretta en Pernille, zullen dit Ciske de Rat-moment niet snel vergeten.

Eigen stunts

Stuntmannen of -vrouwen in Koffietijd? Nee hoor, de presentatoren halen gewoon hun eigen stunts uit. Zoals in het fragment hieronder te zien, fietst Pernille met gemak weg op een eenwieler. En daar verbaast ze niet alleen de kijker mee…

Serieuze onderwerpen

Toch was Koffietijd niet een programma waarin alleen maar gelachen werd. Er werden ook serieuze onderwerpen aangesneden. Zo schoven hoofdredacteuren Claudia Straatmans van Nouveau, Hilmar Mulder van Libelle, Marije Veerman van Flair en Margriet-hoofdredacteur Helene van Santen maandelijks aan om te praten over belangrijke vrouwenthema’s. Denk bijvoorbeeld aan: mantelzorgen, waarom 2022 in het teken stond van de vrouw, het belang van financieel onafhankelijk zijn en Internationale Vrouwendag.

Na vandaag is het dan toch echt over met Koffietijd. En wat gaan we dat gezellige bakkie koffie om 10.00 uur missen. Gelukkig hebben we alle mooie fragmenten nog.

Meer lezen van Margriet, hét magazinemerk voor vrouwen die op een leuke manier gelukkig en gezond ouder willen worden?