Eindelijk bekend: déze BN’er is de verteller in ‘The Passion’

Die eer gaat naar acteur en columnist Thomas van Luyn (55), zo onthult KRO-NCRV vandaag.

Cast van ‘The Passion’ 2023

Thomas mag aanhaken bij een mooi clubje. Eerder werd al bekendgemaakt dat Sinan Eroglu Jezus speelt, Buddy Vedder in de huid kruipt van Judas, Marlijn Weerdenburg Maria is, Ferdi Stofmeel de rol van Petrus kreeg, Dragan Bakema Pilatus speelt, Maria Magdalena gespeeld wordt door Bertrie Wierenga en Anita Witzier dit jaar verslaggever is.

Thomas van Luijn over zijn rol als verteller

Thomas laat aan De Telegraaf weten dat hij geen trouwe kijker is van The Passion, maar het wel een mooie, goedgemaakte en ontroerende productie vindt. “Je vóélt de emoties die in het verhaal verstopt zitten. Ook door de muziek en het lichtgevende kruis komt de grootsheid en het belang ervan echt naar boven. Dat is de reden dat ook niet-gelovigen kijken”, aldus Thomas. Hij heeft vertrouwen in het optreden: “Dat is live - spannend, maar daar ben ik wel goed in. En het is een grote productie, met het orkest en publiek, allemaal heel cool natuurlijk.”

Kritiek

Vorig jaar was Ruud de Wild de verteller. Hij kreeg best wat kritiek. Thomas is daar niet bang voor: “Het enige waar ik me zorgen over maakte, is het feit dat ik niet gelovig ben: zullen mensen daarover vallen? Verder hoort kritiek er gewoon bij in Nederland: het weer is altijd slecht, voetbal is altijd slecht en de presentatie van Zomergasten ook. Als je eerlijk zegt wat je vindt en voelt, heb je niets hoog te houden. En ach, anders blijf ik een weekje uit de buurt van sociale media.”

‘The Passion Hemelvaart’

Net als vorig jaar zal er naast de paaseditie ook een The Passion Hemelvaart komen. Dit wordt op donderdag 18 mei om 20:30 uur uitgezonden bij de KRO-NCRV op NPO 1. The Passion zie je op Witte Donderdag, 6 april, om 20:30 op NPO 1. Direct daarna volgt het napraatprogramma The Passion Talk op NPO 3. Dit wordt gepresenteerd door Klaas van Kruistum.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door KRO-NCRV (@kro.ncrv) op 10 Mar 2023 om 2:24 PST

Actrice Bertrie Wierenga, die ook meedoet aan The Passion, mocht in GTST al een aantal keren een zwangerschap meemaken. In het echte leven heeft ze dit nog niet mogen ervaren, maar daar komt binnenkort wellicht verandering in, weet entertainmentjournalist Matthijs Albers:

Bron: KRO-NCRV