Eindelijk: de eerste kus in ‘B&B vol liefde’ is een feit

De flamboyante Debbie heeft momenteel Paul en Han over de vloer in haar B&B op het Catalaanse platteland. Wanneer Paul een paar dagen weg moet om afscheid te nemen van een vriend, hebben de twee een openhartig gesprek in de auto naar het vliegveld.

In de negeer-stand

Han maakt weinig indruk op de Amsterdamse B&B-eigenaresse en dat is duidelijk te merken. Waar hij nog zijn best doet met een complimentje en een geïnteresseerde vraag hier en daar, staat Debbie in de negeer-stand. “Ik merk dat ik hem een beetje uit de weg ga”, geeft ze eerlijk toe aan Paul.

Fatsoen of onfatsoen?

“Dan moet je het gewoon afronden, als je verder niks met 'm wil gaan doen”, vindt Paul over de ongemakkelijke situatie. Daar is Debbie het mee eens, maar ze wil er een nachtje over slapen. Het is volgens haar meer ‘uit fatsoen’ dat ze er nog geen einde aan gebreid heeft met Han. “Maar die fatsoen wordt dan op een gegeven moment onfatsoen, en dat moet je niet doen”, zegt Paul terecht.

Wederom een vonk

Eenmaal op het vliegveld lijkt het erop dat het een vlug afscheid wordt. “Je moet hier naar boven eigenlijk”, wijst Debbie de weg naar de douane. “Nou, doei”, grapt Paul, waarop Debbie grinnikt en ... hem een zoen op zijn mond drukt. Kijkers kunnen hun plezier niet op en hebben Debbie en Paul inmiddels in hun hart gesloten. ‘Ladies and gentlemen, I’ve got him’, schrijft iemand op X (voorheen Twitter). Anderen noemen de kus ‘met stip’ het favoriete moment van het seizoen en geloven spontaan weer in de liefde.

Met stip op 1 mijn favoriete moment tot nu toe

Jaaaaa jaaaa jaaaaaaaaaa !!!!!!! Wat heeeeeeeeerlijk !!!!



Ik geloof nu weer in de liefde!



🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳



Wil er iemand daten?

Duidelijk chemie

Aangezien de twee te vroeg op het vliegveld zijn, besluiten ze nog even aan de koffie te gaan. Het vertrek van Paul valt Debbie ietwat zwaar. “Ik vind het toch wel gek dat je weggaat”, zegt ze, terwijl ze op een bankje zitten. “Het is ook gek, maar het is ook ... Ik denk dat onze relatie veel aankan”, grinnikt Paul, waarna de twee in lachen uitbarsten. De tortelduiven hebben duidelijk chemie.

Smile van oor tot oor

Eenmaal bij de roltrap naar de douane geeft Debbie Paul een ‘hysterische’ broche met bloem mee voor zijn 92-jarige moeder en wenst ze hem een goede reis. Ook hier vindt Debbie de lippen van Paul, zo blijkt als ze hem niet één maar twee flinke pakkerds op zijn mond geeft. Dat bevalt hen wel, want zowel Debbie als Paul heeft vervolgens een lach van oor tot oor als Paul de roltrap opstapt en uit zicht verdwijnt.

We moesten er even op wachten, maar de eerste zoenen van B&B vol liefde zijn dus een feit. Goed nieuws voor Debbie: Paul heeft een retourtje geboekt en zal na een paar dagen gewoon weer op de stoep staan.

