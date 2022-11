Elise uit ‘Boer zoekt vrouw’ bevallen van haar eerste kindje

Het kleine mannetje is op een héle mooie datum geboren. “22.11.22 Luca. Gelukkiger dan ooit nu jij er bent!”, schrijft Elise bij een zoet kiekje van de baby.

Elise in ‘Boer zoekt vrouw’

In 2019 schreef Elise een brief aan boer Bastiaan. Hoewel het haar in Boer zoekt vrouw misschien niet lukte om haar grote liefde te vinden, kwamen ze niet lang daarna alsnog haar grote liefde tegen. Inmiddels is ze alweer een tijdje dolgelukkig met Jonathan Trujillo. In juni kondigde ze haar zwangerschap aan. ‘Enorm dankbaar en vervuld van liefde dat onze allergrootste droom mag uitkomen! Wij worden papa en mama’, zei ze toen.

Zwangerschapsvergiftiging

De afgelopen maanden hield ze haar volgers goed op de hoogte en vertelde ze dat ze pittige zwangerschap achter de rug heeft. Zo kreeg ze toen ze net iets langer dan 35 weken zwanger was te horen dat ze zwangerschapsvergiftiging had. ‘Dat zat er al even aan te komen, gezien de hoeveelheid vocht die ik al weken vasthoud’, schreef ze toen. Ze heeft toen ook even in het ziekenhuis gelegen. ‘Mijn bloeddruk schommelt wat op en neer en af en toe heb ik wat buikpijn, maar op zich gaat het met mij stabiel. Emoties zijn de afgelopen week verschillende kanten op gegaan, maar ook dat is helemaal oké.’

Felicitaties

De felicitaties stromen binnen. Uiteraard heeft ook Yvon Jaspers, de presentatrice van Boer zoekt vrouw, een reactie onder de foto geplaatst. ‘Wow. Luca! 221122. Zó mooi. Geniet er intens van!’

