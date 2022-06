Elise uit Boer zoekt Vrouw zwanger van eerste kindje: “Vervuld van liefde” Beeld Linelle Deunk/KRO NCRV

In de wolken

Elise Epker, die in het elfde seizoen van Boer zoekt Vrouw te zien was, is zwanger van haar eerste kindje. Elise liet in 2019 tijdens haar deelname al doorschemeren dat ze dolgraag moeder wilde worden en op haar Instagram laat ze vandaag weten dat haar droom is uitgekomen.