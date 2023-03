Ellemieke Vermolen bij ‘Humberto op zondag’ over stilgeboren zoontje: “Je kunt dit overwinnen”

Op 2 maart was het precies zes jaar geleden dat Ellemieke Vermolen beviel van haar stilgeboren zoontje. Het is de nachtmerrie van elke ouder. Op deze beladen datum verscheen vorige week het boek Kom weer in je kracht na verlies. Ellemiekes missie? Andere vrouwen laten zien hoe sterk te zijn.

Beginnen met schrijven

“Na zo’n groot verlies dacht ik: hoe kom ik hier ooit weer uit?” vertelt Ellemieke zondagavond bij Humberto op zondag. “Hoe kan ik ooit weer genieten van het leven?” Vrij snel nadat deze vragen bij haar opkwamen, begon ze met schrijven. Ze wilde haar verhaal zo gedetailleerd mogelijk overbrengen aan haar kinderen en inmiddels ex-man, chef-kok en ondernemer Sergio Herman.

‘Het gebeurt met een reden’

Opvallend is een passage uit haar boek die Humberto voorleest: ‘Als iemand mij zou vragen of ik het leven precies zo zou overdoen, dan zou ik volmondig ‘ja’ antwoorden.’ Ellemieke legt uit: “Ik geloof dat het gebeurt om een reden. De reden dat ik mijn kindje ben verloren, is gewoon dat ik dit verhaal moest gaan vertellen. Er wordt nog te weinig over gesproken.”

Zielsmissie

Als ze het leven niet precies zo zou willen overdoen, had ze haar boek nooit geschreven, vult ze aan. “Dan was ik nooit op dit pad terecht gekomen. En ik zit nu op het juiste pad. Dit is mijn zielsmissie. Dit is wat ik moet doen. Vrouwen terugzetten in hun kracht is het mooiste wat er is.” Met haar boek hoopt ze dan ook veel steun te bieden aan vrouwen die hetzelfde doormaken.

Hoop

Ellemieke besluit haar verhaal met een boodschap van hoop. “Hoe onmenselijk dit ook is geweest, ik vind het mooie eraan dat je eruit kunt komen. Dat je eigenlijk zoveel kracht in je hebt zitten als mens zijnde, dat je zoiets kunt overwinnen. Dat je weer gelukkig kunt zijn.”

Verjaardag vieren

Eerder vertelde Ellemieke aan RTL Boulevard dat ze haar boek per se op 2 maart wilde publiceren. “Ik wilde het echt op deze datum, omdat ik wil laten zien: het is zijn geboortedag. Ik wil dat vieren. Op 2 maart vieren we altijd zijn verjaardag en het kan dit jaar niet mooier dan met dit boek.”

Humberto op zondag is iedere zondag rond 21.45 uur te zien op RTL 4. Het boek Kom weer in je kracht na verlies is nu verkrijgbaar.

Bron: Linda.nl