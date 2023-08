Ellemieke Vermolen laat baarmoeder en eierstokken verwijderen vanwege kanker

In een interview met het AD vertelt ze daar voor het eerst over.

Stilgeboren zoontje

In 2017 werd Ellemiekes zoontje Josha stilgeboren. De nachtmerrie van elke ouder. “Na zo’n groot verlies dacht ik: hoe kom ik hier ooit weer uit?” vertelde Ellemieke bij Humberto op zondag. “Hoe kan ik ooit weer genieten van het leven?” Om andere ouders te helpen met dit verlies, schreef ze een boek: Kom weer in je kracht na verlies.

Baarmoeder en eierstokken verwijderen

Het verlies van Josha is niet het enige dat Ellemieke te verduren had. Drie jaar later kreeg ze diagnose eierstokkanker en onderging ze een buikoperatie. “Alles werd weggehaald tijdens de buikoperatie. Mijn baarmoeder, het veilige thuis van je kinderen, en het laatste stukje wat ik nog bij me had van Josha”, vertelt Ellemieke in de Mezza-rubriek Hemd van het lijf waarin bekende Nederlanders vertellen over hun gezondheid.

Problemen met haar buik

Door de operatie aan haar buik kwam ze vervroegd in de overgang. Ellemieke heeft sowieso veel problemen gehad met haar buik. “Met mijn eileiders, een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, cystes.” Ook heeft ze hier diverse littekens overgehouden. “Op mijn buik, omdat mijn baarmoeder en eierstokken in 2020 zijn weggehaald, vanwege eierstokkanker.”

Ellemieke Vermolen

Ellemieke woont momenteel in Knokke, België, en heeft met haar ex-man Sergio Herman drie zoons: Noah (14), Zenna (12) en Josha die met 39 weken in 2017 stilgeboren werd. “De navelstreng zat om zijn nekje. Als je dan moet bevallen, dat is een hel”, vertelt ze. Onlangs herdacht ze hem met een emotionele post op Instagram.

Bron: AD