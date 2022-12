Ellemieke Vermolen ziet haar boek als cadeau van overleden zoontje

“Ik heb veel gehuild, tranen van verdriet, gemis, maar ook dankbaarheid, want ik ben dankbaar dat ik mijn verhaal mag delen met jullie.” In een video aan RTL Boulevard vertelt ze dat ze hoopt andere ouders hiermee te steunen. “Het komt écht uit mijn ziel. Ik weet gewoon: met dit boek ga ik zoveel vrouwen helpen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door E L L E M I E K E ♡ ︎ (@ellemieke_vermolen) op 8 Dec 2022 om 9:44 PST

Open over haar verlies

Ellemieke vond het doodeng om zo open te zijn over haar verdriet en rouwproces. “Dit boek is er echt om weer verder te komen. Een boek alleen daarover bestaat gewoon nog niet.”

Op 15 december start de pre-sale van het boek en hij komt uit op 2 maart, de geboortedag van Josha. “Ik wilde het echt op deze datum, omdat ik wil laten zien: het is zijn geboortedag. Ik wil dat vieren. Op 2 maart vieren we altijd zijn verjaardag en het kan dit jaar niet mooier dan met dit boek.”

Ellemieke kreeg haar zoontje Josha met haar ex-man Sergio. De twee gingen in januari 2021 uit elkaar. Daarover zei ze eerder: “We zijn in het stadium dat we elkaar vergeven hebben en dat we beter af zijn zonder elkaar. Als je dat kunt inzien, dan heb je ook het vertrouwen dat de ander daar goed mee omgaat.”

Bron: RTL, Instagram