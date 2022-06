Begin februari maakte Ellen bekend dat ze in verwachting is van haar tweede kindje. Dat deed de voormalig hockeyster met een gezellig kiekje van zichzelf, Kelvin en hun dochtertje Bowie, die in 2019 werd geboren. Bowie houdt in haar handen een echo vast, terwijl haar ouders stralend toekijken. ‘Baby on the way’, schreef Ellen bij de foto.

‘Girls, girls, girls’

En nu is ook het geslacht bekend: ‘girls, girls, girls #KelisdeSjaak #tweedochters’, schrijft Ellen grappend bij een gezinsfoto van haar, Kelvin en dochter Bowie. Het driejarige meisje poseert op de foto met een roze ballon in haar handen.

Onder de post stromen de felicitaties binnen. ‘Geweldig, al die girl power’, reageert een volger. Een ander: ‘Een meidenhuis voor Kelvin, wat een rijkdom’.

Tegelijkertijd zwanger

Ellen is toevallig tegelijkertijd zwanger met haar beste vriendin Naomi van As. “Mensen denken soms dat we het zo hebben gepland, maar dat is niet zo. Anderhalve week nadat ik Naomi had verteld dat ik zwanger was, kwam zij met hetzelfde nieuws”, vertelde Ellen onlangs aan Libelle.

Ellen vertelt wanneer ze zich voor het laatst gespannen voelde en wanneer de laatste keer is dat ze heeft gesport:

Bron: Instagram