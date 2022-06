Ellen ten Damme is voor de derde keer getroffen door borstkanker en zegt al haar optredens af

Het is de derde keer dat de zangeres door deze ziekte wordt getroffen.

Ellen ten Damme opnieuw getroffen door borstkanker

Haar management schrijft: “Helaas zijn we genoodzaakt om alle optredens van Ellen de komende tijd te annuleren. In ieder geval van 5 juni tot en met 7 juli.”

Eerst behandelingen, dan rust

Ze laten weten: “Er is wederom borstkanker geconstateerd. Gelukkig kunnen er behandelingen plaatsvinden. Niettemin zal Ellen een tijdje rust moeten houden, zodat ze daarna weer met volle energie er tegenaan kan gaan! Daar hebben wij alle vertrouwen in.”

Twee keer eerder

Toen Ellen 38 jaar was, in 2005, werd er voor het eerst borstkanker bij haar geconstateerd. Toen ze in 2017 te gast was in de talkshow Pauw liet ze weten dat ze voor de tweede keer was getroffen door de ziekte en was behandeld.

Positief blijven

In een interview met NieuwLicht vertelde ze vijf jaar geleden dat het haar toen lukte om positief te blijven: “In het begin denk je het ergste. Dan krijg je het werkelijke besef dat het elk moment afgelopen kan zijn. Maar gelukkig was dat niet zo, waardoor ik een omgekeerd effect kreeg. Ik werd juist heel erg blij. Ik kreeg een behandelplan, had nergens last van en dacht ‘Kom maar door’.”

Van behandelingen een feestje maken

Ze vertelde: “De behandelingen plande ik om mijn optredens heen. Ik wilde dóór, er zo min mogelijk aan denken. En ik probeerde van de behandelingen een feestje te maken. Gebakjes eten tijdens de chemo en zo.” Ze legde uit: “Ik probeerde het leuk te maken. Maar het is natuurlijk helemaal niet leuk. Toch is het alleen niet leuk als je eraan doodgaat of als je er heel erg last van hebt.”

Bron: Management Ellen ten Damme