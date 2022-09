Ellen ten Damme over beschuldiging Ali B: “Had nooit naar buiten moeten komen”

Zowel in het programma De geknipte gast als in de podcast Aan de keukentafel vertelde Ellen dat ze slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoewel ze geen namen heeft genoemd, puzzelde het AD bij elkaar dat dit over Ali B moest gaan.

‘Media zoekt sensatie’

Als Eva aan Ellen vraagt hoe ze terugkijkt op die verklaring, vertelt de zangeres dat ze er eigenlijk liever niet over wil praten. “Het was nooit mijn bedoeling er iets over te zeggen. Je krijgt zeker als bekend persoon het gevoel dat de media sensatie zoekt en daarmee aan de haal gaat.”

Geen toestemming

Het verhaal zou zonder haar toestemming naar buiten zijn gebracht. “Kijk het probleem was dat ik werd gebeld door een misdaadjournalist. Ik heb mijn verhaal ooit aan mijn moeder en vrienden verteld en dat is misschien iemand ten ore gekomen. Het is nooit mijn bedoeling geweest om daar iets over te zeggen.”

Gebakken peren

In april zei Ellen dat ze haar verhaal wilde delen om de slachtoffers van The Voice of Holland te steunen. Hoewel de zangeres niet blij is dat er een naam is gelekt, staat ze nog steeds achter het delen van haar ervaring. “Als mensen macht krijgen dan gaan ze vaak rare dingen doen. In algemene zin is het goed dat zo’n thema ter sprake wordt gebracht en dat er iets aan gedaan wordt. Dat vind ik goed. Maar verder wil ik er nooit meer iets over zeggen. De media ging ermee aan de haal en nu zit ik met de gebakken peren.”