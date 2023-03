Ellen ten Damme over diagnose borstkanker: ‘Nog dankbaarder voor wat je wel hebt’

De 54-jarige zangeres kreeg de afgelopen jaren meerdere keren slecht nieuws. Toen de borstkanker in juni 2022 terug bleek te zijn, stond haar leven op z’n kop. In tijdschrift Nouveau vertelt ze nu openhartig over de diagnose.

Ellen ten Damme openhartig over diagnose borstkanker

Volgens Ten Damme staat ze sinds de derde diagnose anders in het leven. Ze probeert de positieve kanten te bekijken en voelt dankbaarheid voor andere aspecten in haar leven: “Als er een behandeling komt die aanslaat, ben ik meteen positief. Je bent dankbaar als het zo goed afloopt. In die zin is het helemaal geen negatieve ervaring. Je bent nóg dankbaarder voor wat je wel hebt.” Dat vertelt ze tegen het tijdschrift.

Die positieve instelling kwam niet vanzelf. Vooral in de beginfase van de ziekte had ze het er moeilijk mee. “Je denkt, ik ga misschien wel dood. En daar word je niet blij van.” Ook over de terugkeer van de ziekte maakt Ten Damme zich regelmatig zorgen: “Je denkt wel: jeetje, dan komt het vast nóg een keer terug. Daar kijk ik niet naar uit. Gelukkig ben je in zo’n traject onder controle, maar dat neemt niet weg dat het voelt alsof alles ieder moment afgelopen kan zijn.” Ook over de dood is de zangeres openhartig. Ze vertelt dat ze geen zin heeft om toekomstplannen te maken, want misschien kan ze die wel niet uitvoeren. “Ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik graag wilde, dus ik kan wel doodgaan,” vertelt ze. Dromen zijn er gelukkig nog wel: “Ik wil meer tijd tussen twee producties laten vallen, zodat ik ook lange reizen kan gaan maken.”

Bron: Nouveau