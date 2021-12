Ellie Lust afgevoerd in ambulance na val van de trap

Ellie is enkele weken geleden namelijk van de trap gevallen en moest met de ambulance worden afgevoerd.

Niet meer herinneren

In de uitzending van donderdag vertelt ze over de bewuste dag. “Ik ging met mijn vrouw Boukje naar onze sportschool om een uurtje lekker te sporten”, begint ze. “Ik ben bij binnenkomst van de trap gegleden en omdat ik wilde begrijpen hoe het gebeurd is, heb ik contact opgenomen met de sportschoolhouder. Ik wilde heel erg graag de camerabeelden zien, omdat ik me van de val niets meer kon herinneren.”

Misstap

Terwijl de videobeelden in beeld komen, omschrijft Ellie wat er gebeurde. “Je ziet me binnenkomen, Boukje loopt achter mij, ik zet nog een paar stappen en dan lijkt het erop dat ik mijn voet nét iets te ver op de trede zet, en dan val ik dus.” De val deed ontzettend veel pijn en ze had meteen door dat er iets goed mis was.

Ambulance

Ze kon gelukkig haar armen, benen en voeten nog voelen, maar alsnog moest 112 gebeld worden. “Ze hebben heel goed voor me gezorgd en meteen pijnstilling gegeven en me gestabiliseerd”, legt Ellie uit. Ze bleef heel rustig, maar had wel veel pijn. “Het wrange is natuurlijk dat ik tijdens mijn tijd bij de politie zo veel mensen een ambulance in heb begeleid, en dan lig je daar ineens zelf.”

Weer lachen

De politiewoordvoerder werd aan een infuus met pijnstilling gelegd. Later bleek dat ze ‘slechts’ wat pittig ribletsel had. Dat valt gelukkig nog mee, want er hadden veel ergere dingen kunnen gebeuren. Waar ze wel van baalt is dat ze door de val Björn Ulvaeus van ABBA niet heeft kunnen interviewen voor Jinek. Maar daar kan ze zich niet echt druk over maken. “Ik kan weer gapen, hoesten, niezen en op mijn rug liggen en het allerbelangrijkste: ik kan weer lachen.”

Bron: 112Vandaag