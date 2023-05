Ellie Lust betrokken bij aanrijding: ‘Gelukkig geen letsel’

In het bericht is ook te zien dat haar auto flinke beschadiging heeft opgelopen.

Geen letsel

‘Twee weken geleden een forse aanrijding gehad’, begint Lust het bericht op haar account. ‘Gelukkig geen letsel bij beide partijen. En dat is dan maar het allerbelangrijkste’, vervolgt ze. Te zien is hoe de voorkant van haar auto volledig in de prak gereden is.

Nieuwe auto

Ellie besluit na het ongeluk een enigszins positieve draai aan de gebeurtenis te geven door naar eigen zeggen ‘de mooiste auto die ze ooit heeft gehad’ aan te schaffen. ‘Vanmorgen opgehaald!’, schrijft ze over haar nieuwe aanwinst. ‘Niet nieuw, maar niks mis met een goede en mooie tweedehands’, sluit ze het bericht positief af.

Bron: Instagram Ellie Lust