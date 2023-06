Eloise neemt in tranen afscheid van ‘Het perfecte plaatje’

De jury van Het perfecte plaatje gaf Eloise de laagste cijfers van de deelnemers en daarmee eindigde ze onderaan bij de fotografiewedstrijd, zo was woensdagavond op tv te zien. De dochter van prinses Laurentien en prins Constantijn huilde toen ze het hoorde. “Het zijn tears of joy’’, zei ze. “Ik kijk er met zo’n grote glimlach op terug.’’

‘Ontzettend genoten’

Op Instagram schrijft de gravin van Oranje donderdag nog een dankbericht. “Dat was het dan… het einde van mijn ongelofelijke mooie HPP op reis door Zuid-Afrika met nog mooiere mensen. Met alle ups (en paar downs) heb ik zo ontzettend genoten van elk moment. Ik heb het voor mezelf zo goed kunnen afsluiten met een speech en lekker eten met uitzicht met de hele crew. Die wil ik ook heel graag bedanken. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.”

Eloise in badpak

Eloise was in ieder geval een opvallende kandidate. Na een shoot in haar badpak was royalty-expert Jeroen Snel nogal ontdaan. Hij sprak zich er in RTL Boulevard over uit. “Een grensgevalletje”, noemde Jeroen het. Later zei hij dat hij doelde op het feit dat ze lid is van de koninklijke familie en dat hij dat ook zou hebben gezegd over een mannelijke royal.

Steun voor Eloise

Al snel kreeg Eloise steun van BN’ers die zelf een foto in badpak lieten zien met de hashtag #magditwelvanjeroensnel. Eloise was blij met al die reacties. Ook Laurentien en Constantijn steunden hun dochter. “Ze zag er prachtig uit“, zei Laurentien.

Bron: AD