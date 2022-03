Eloise van Oranje: “Raar dat ik onder zo'n vergrootglas lig”

De gravin studeert aan de hoge hotelschool en dat levert als bekend persoon soms best ongemakkelijke momenten op. “Ik had geluk met mijn stage en dat het een boetiekhotel was”, vertelt ze in de podcast. “Daar kwamen heel veel internationale mensen, dus dat was prima. Maar als er dan Nederlandse mensen waren dan gingen ze aan mijn collega’s vragen van: ‘Is ze dat..?’”

Praten met iedereen

Ook op school maakt ze wel eens dingen mee. “Ik ben echt heel sociaal en vind het leuk om met iedereen te praten. Als er een nieuwe stroming kwam dan ging ik me voorstellen aan iedereen en dan kwam het voor dat er dan letterlijk iemand was die zo stond van: ik ken jou al”, vertelt ze. “Dan denk ik van: oké... ik wil ook gewoon jouw naam weten.”

Vergrootglas

Verder vertelt de gravin dat ze in het begin er heel erg mee bezig was of mensen haar herkenden.“Iedere keer als iemand naar me keek dacht ik: herken je me of niet.” Gelukkig heeft Eloise dat naar eigen zeggen los kunnen laten, maar ze blijft het raar vinden dat ze onder ‘zo’n vergrootglas’ ligt. “Er wordt gelet op de kleinste dingen en alles wordt veel groter gemaak dan het is.”

