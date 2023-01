Elvis’ dochter Lisa Marie Presley op 54-jarige leeftijd overleden

Lisa Marie was het enige kind van Elvis en Priscilla Presley.

Verklaring Priscilla Presley

‘Met pijn in het hart moet ik het verschrikkelijke nieuws delen dat mijn mooie dochter Lisa Marie ons heeft verlaten. Ze was de meest gepassioneerde, sterke en liefdevolle vrouw die ik ooit heb gekend’, schrijft haar moeder Priscilla in een verklaring.

Volgens TMZ is de zangeres overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Haar huishoudster zou haar eerder op de dag in haar slaapkamer hebben gevonden. Lisa Marie’s ex-man Danny Keough probeerde haar nog te reanimeren voordat de hulpverleners arriveerden.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Priscilla Presley (@priscillapresley) op 12 Jan 2023 om 22:58 PST

Golden Globes

Lisa Marie was dinsdag nog aanwezig bij de uitreiking van de Golden Globe Awards. Samen met haar moeder Priscilla zag ze hoe acteur Austin Butler een Globe won voor zijn vertolking van haar vader in de film Elvis. Beiden waren tot tranen toe geroerd door de speech van Austin. Hij gaf aan dat hij ‘voor altijd’ van de dames zal houden. De Presleys hebben hem geholpen bij het vertolken van zijn rol door verhalen te delen over Elvis.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door NBC Entertainment (@nbc) op 12 Jan 2023 om 23:00 PST

Carrière, relaties en kinderen

Lisa Marie was negen jaar oud toen haar vader in 1977 overleed. Ze trad als zangeres in de voetsporen van haar vader en bracht in totaal drie albums uit. Verder werd ze bekend door haar spraakmakende huwelijken: tussen 1994 en 1996 was ze getrouwd met Michael Jackson, nadat ze eerder van Danny Keough gescheiden was. In 2002 trouwde ze met acteur Nicolas Cage, maar na vier maanden gingen ze weer uit elkaar. Tussen 2006 en 2016 was ze samen met Michael Lockwood.

Lisa Marie kreeg vier kinderen: Benjamin, Riley, Finley Aaron Love en Harper Vivienne Ann. Zoon Benjamin kwam in 2020 op 27-jarige leeftijd door zelfdoding om het leven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Lisa Marie Presley (@lisampresley) op 12 Jan 2023 om 23:01 PST

Bron: TMZ