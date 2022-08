Emile Ratelband verwelkomt zijn negende kind: “Wat een zegen”

Emile zorgt dus voor een flink nageslacht. Wie de moeder is, heeft Emile niet bekendgemaakt. Het gaat om een draagmoeder uit Thailand. “Een paar maanden terug was ik ook in Thailand, dus dat rekensommetje kan iedereen wel maken. De zwangerschap verloopt vooralsnog voorspoedig”, zei Emile eerder dit jaar. De bekende ‘tjakka’- ondernemer had al acht kinderen uit drie relaties.

Vernoemd naar Willibrord

Op Twitter deed Emile zaterdag verslag van de bevalling. “Wat ‘n zegen. Zo’n mooi, nieuw licht in ons leven”, staat er bij de foto. Zijn zoontje heet heet Maximus Aurelius Frans Rudolph Willibrord en is volgens zijn vader om 12.44 uur “gezond geboren” in het Thaise Hua Hin.

Eerder verklapte Emile dat hij zijn zoon zou vernoemen naar de onlangs overleden Willibrord Frequin. Achter die keuze zit een gedachte, want Willibrord maakte eerder een film over het leven van Emile en wist daarmee diepe indruk te maken op hem.

Eerder draagmoederschap

Twee jaar eerder was zijn dochtertje Betheke-Pleun ook al ter wereld gekomen via een draagmoeder.

Emile koos ook nu voor een draagmoeder. Hij zou niet het risico willen lopen zijn kinderen kwijt te raken bij een scheiding. Door de vechtscheiding met ex Moon mag hij zijn kinderen niet zien.

Bron: Twitter/ANP