Emotioneel afscheid in ‘Expeditie Robinson: all stars’: “Nooit gezien als een spel”

Nadat kamp Noord een de heftige immuniteitsproef won, moest kamp Zuid naar de Eilandraad.

Duelleren

Hugo Kennis probeerde nog Rita Berger over te halen om op Edith Bosch of Carlos Platier Luna te stemmen, maar Rita gaf al snel aan dat Hugo ‘een goed verhaal had’, maar niet zeker wist of ze hem kon vertrouwen. Helaas voor Hugo werkte zijn plan niet: zowel hij als Carlos kregen drie stemmen bij de Eilandraad, wat betekent dat de twee tegen elkaar moesten duelleren.

Aanmoedigen

Hugo en Carlos moesten een mes op hun hand balanceren en degene die dat het langste volhield, mocht in de expeditie blijven. Terwijl Edith Carlos op de achtergrond flink aanmoedigt en al Hugo’s fouten hardop benoemt, raakt Hugo steeds meer geïrriteerd. Uiteindelijk laat hij het mes vallen en dat zorgde voor emotionele televisie.

Emotioneel

Het vertrek valt Hugo zwaar. “Ik baal heel, heel, heel erg. Ik kan zeggen: dit is een spel, maar zo heb ik het nooit gezien en zo ga ik het ook niet zien”, zegt de tv-kok geëmotioneerd. “Ik snap dat het allemaal heel dramatisch lijkt, maar het is the real deal hier.”

Reacties

Kijkers laten online weten dat ze meeleven met Hugo en het gedrag van Edith niet kunnen waarderen.

#ExpeditieRobinson wat is die #edithbosch onsportief zeg… jammer van zo’n sportvrouw — Carel Andriessen (@cjandriessen) 17 maart 2022

Nou ik ben klaar met Expeditie Robinson. Hugo is er uit. 😫 — Rene Josso (@ReneJosso) 17 maart 2022

Gatverdamme!! Hugo was nog lang niet klaar met deze expeditie... 😕 Super jammer lieve Hugo! #ExpeditieRobinson — Renske Houting (@RenskeHouting) 17 maart 2022

Ik snap niet dat Edith dit mag doen? Waarom wordt er niet ingegrepen…. #ExpeditieRobinson — Michelle (@Michelle1588) 17 maart 2022

Dit duel was gewoon ZO unfair! Edith moest gewoon even dr bek houden! Alsof het geen invloed heeft als iemand vanaf de zijlijn “kijk hij gaat vallen, hij trilt, hij beweegt heel veel, hij gaat nu vallen kijk kijk kijk” staat te roepen! #expeditierobinson — obsidian (@attinwtatemcrae) 17 maart 2022

jemig edith, hoe onsportief kan je zijn? had dit niet ff privé gekund zonder iemand die een ander telkens laat twijfelen? #expeditierobinson — lianne :) (@lazylianne) 17 maart 2022

Edith wat onsportief bah bah#ExpeditieRobinson — Carin kuus (@Cassedie) 17 maart 2022

Wat fucking irritant van Edith zeg, hou je mond gwn #expeditierobinson — Nikki 🌺 (@buteragilliesx) 17 maart 2022

Bron: Videoland