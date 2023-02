Emotionele André van Duin in tv-programma ‘De kist’: ‘Ik hoef straks geen graf’

Kefah en André spreken onder andere over de dood. Helaas heeft André dit de laatste jaren van heel dichtbij meegemaakt toen zijn partner Martin in 2020 overleed aan de gevolgen van kanker.

De presentator nam de laatste weken de zorg voor zijn partner op zich. “Je zit die tijd uit, eigenlijk. Je weet dát het onvermijdelijke einde komt, maar het is wachten op wannéér.” Zichtbaar geëmotioneerd vertelt hij: “Hij was er helemaal niet verdrietig over. Hij heeft niet gehuild, wij wel.”

Ter beschikking aan de wetenschap

Ook vertelt hij dat Martin zijn lichaam ter beschikking had gesteld aan de wetenschap, waardoor hij heel snel na zijn overlijden weg was. “Dat vond ik eigenlijk weel prettig omdat je anders steeds weer het verdriet voelt. Huilen, nog meer huilen, nog meer verdriet.”

Als André’s einde is gekomen wil hij ook zijn lichaam afstaan aan de wetenschap. Dat heeft hij Martin beloofd. “Er blijft toch niets van je over, ook niet na begraven of cremeren. Ik vind het mooi als anderen nog iets aan me hebben na mijn dood. En ik hoef straks geen graf.”

André vertelt ook over zijn vorige partner Wim, hij heeft wel een graf. “Maar ja, dan sta ik daar en denk ik: dit is ook niks. Martin heeft nu dus geen graf, maar thuis heb ik gelukkig wel een foto van Martin staan. Dan zie ik hem nog. Dat is veel aangenamer dan een ongezellig graf.”

Je ziet De kist met André van Duin vanavond om 23.30 uur op NPO2.

Bron: EO.nl