Emotionele Danny de Munk doet voor het eerst zijn verhaal: “Dit doe je je ergste vijand niet aan”

De zanger geeft met tranen in zijn ogen toe dat hij inderdaad zijn vrouw Jenny weleens heeft bedrogen. “Ik heb in mijn leven af en toe met mijn lul gedacht in plaats van met mijn hoofd. Maar ik ben een man he?”

“Duizendmaal mijn excuses aangeboden”

Danny zegt kapot te zijn van deze beschuldiging. “Mijn karakter is kapot gemaakt. Over elk woordje moet ik nadenken. Maar ik vind het voor mijn gezin tien keer erger. Door mijn overspel vijftien jaar geleden, een oud lijk uit de kast noem ik het maar even, heb ik ze meegetrokken. Ik heb duizendmaal mijn excuses aangeboden”, aldus Danny.

“Dit doe je je ergste vijand niet aan”

Zijn vrouw was volgens hem al van het overspel op de hoogte. “Jenny heb ik het verteld, Jenny weet alles van mij. Maar dat je het tegen je zoon en dochter moet zeggen en dat je zoon met tranen in zijn ogen staat, zo vertelt hij huilend. “Dit doe je je ergste vijand niet aan en dat reken ik ze zo zwaar aan.”

Drugsgebruik

Dat hij tijdens de musical van Ciske de Rat drugs zou hebben gebruikt, is volgens hem klinkklare onzin. “Ik heb nooit drugs gebruikt op het werkvlak. En bij het werkvlak bedoel ik concerten, musicals, films etc. Maar als ik naar een Defqon of iets ga, dan neem ik weleens een pilletje. Maar dat is privé.”

“Geen seks gehad”

Danny gaat ook nog verder in op de vrouw die aangifte tegen hem heeft gedaan. “Degene die aangifte heeft gedaan, weet, samen met mij, wat er is gebeurd en wat zíj heeft gedaan. Hoor goed wat ik zeg: wat zíj heeft gedaan vijftien jaar geleden. Met deze vrouw heb ik geen seks gehad.”

Afspraakje in vakantiehuis

Toch geeft hij toe dat hij ooit met haar heeft afgesproken voor een ‘innige vrijpartij’ op de toilet vlak voor een optreden. “Dat betekent dat je gaat zoenen en bij elkaar gaat voelen, anders kom je niet bij mij in het herentoilet.” Daarna zou er een afspraakje hebben plaatsgevonden in zijn vakantiehuisje, waar hij erachter zou zijn gekomen dat hij alles opnam met maar haar telefoon. “Ik heb haar de huid vol gescholden en mijn huis uitgestuurd en dringend verzocht alles te verwijderen.”

“Sociale gijzeling”

Dat zij nu aangifte tegen hem heeft gedaan, ziet hij als chantage. “Het voelt als sociale gijzeling, bijna afpersing.” Toch is de opname die zij destijds heeft gemaakt volgens hem ook belangrijk bewijsmateriaal, omdat daaruit zou blijken dat hij haar niet verkracht heeft.

Bron: RTL Boulevard