Emotionele hereniging voor Frans Bauer: “We willen weer samen verder”

Emile schreef verschillende hits voor Frans Bauer. Heb je even voor mij, Als sterren aan de hemel staan en De regenboog komen allemaal uit de pen van Emile. Vijftien jaar geleden ging het iconische duo helaas uit elkaar.

Geen ruzie met Frans Bauer

“Op een gegeven moment maak je een keus om het anders te doen”, vertelt Frans. “We zijn alle twee een andere kant opgegaan. Ik ben mijn eigen liedjes gaan schrijven. Het is niet dat we ruzie hadden of zo, maar ik was toe aan wat anders.”

Hulp van Emile

De twee sloegen de handen weer ineen toen er aan Frans werd gevraagd of hij een nummer wilde opnemen met Tante Rikie, het gezicht van festival Zwarte Cross en en groot fan van Frans Bauer. “Ik wist gelijk dat Emile mij hierbij moest helpen, want hij is een kei in het begeleiden van duetten”, aldus Frans.

Mooie ideeën

Volgens de zanger was het weerzien tussen hem en Emile behoorlijk emotioneel. “Ik pakte Emile vast en we begonnen beiden te huilen. Het was emotie die eruit kwam. We hebben uitgesproken weer samen verder te willen. Er zijn al een paar hele mooie ideeën waar ik binnenkort mee naar buiten kom.”

Zware periode voor gezin Frans Bauer

Het gezin van Frans Bauer heeft een zware periode achter de rug. Zijn vrouw Mariska werd begin dit jaar getroffen door een herseninfarct. Haar herstel verloopt gelukkig goed, maar ze vraagt zich af of ze ooit weer de oude wordt.

Bron: De Telegraaf