Emotionele Meilandjes vertellen over het overlijden van Erica’s moeder

Om haar te gedenken staat de nieuwste aflevering van hun podcast Wat goéééd in het teken van Erica’s moeder. Het is een podcast met een lach en een traan, waarin veel herinneringen worden opgehaald.

De Meilandjes hebben van elkaar genoten

De Meilandjes zijn blij dat Jenny zoveel in haar leven heeft mee kunnen maken, maar ze was helemaal op. “Ze was er ook slecht aan toe. Ze was zo benauwd de laatste weken”, zegt Martien geëmotioneerd. Daar kon ook Erica niet omheen. “Ze was echt op. Dus in die zin heeft het natuurlijk ook iets positiefs. Ze is oud geworden. We hebben veel van elkaar genoten, veel van elkaar gehouden. En op een gegeven moment is het klaar.”

Wijnen, wijnen, wijnen

Martien, Erica en Maxime staan natuurlijk bekend om het wijnen, wijnen, wijnen. En dat hebben ze niet van een vreemde. Ook Erica’s moeder dronk graag een glaasje, dus om haar te eren proosten ze op haar. Dit doen ze wel op een bijzondere manier, namelijk met wijn in een eierdopje. Jenny zei altijd: ‘Ja hoor, doe maar een eierdopje.’ “En dat is meer dan genoeg. Nou ja, voor Martien waarschijnlijk niet”, grapte Erica.

Herinneringen ophalen

Erica en Martien halen ook samen met dochter Maxime herinneringen op. “Ja oma was wel, hoe noem je dat ook alweer? Oja, calvinistisch”, zegt Maxime. “Twee koekjes? Nee, want één is zat.” Daar moeten ze alledrie om lachen, want bij hen is de de koekjestrommel altijd goed gevuld en ligt de borrelplank vol lekkere hapjes.

Verder kan Maxime zich nog goed herinneren dat ze vroeger samen met Montana tussen de middag bij oma ging lunchen. “Dan kregen we altijd pindakaas met komkommer”, vertelt ze. Ook gingen ze met de grote paraplu's in de weer. “Die zetten we dan tegen elkaar en dan hadden we een soortje tentje eigenlijk. Dan pakten we van die kookboeken en speelden we restaurantje.”

Bron: Wat goéééd de podcast