Sonja Bakker heeft een moeilijke tijd achter de rug. In de zomer van 2020 overleed haar vader na een ziektebed van een jaar. Begin 2021 zette ze na een heftige ruzie een punt achter haar relatie met Barry. En daar bovenop kwam nog de plagiaatrel. “Vreselijk”, vat de gewichtsconsulent en schrijfster de periode samen, waarna ze openhartig haar verhaal doet.

Sonja Bakker over plagiaat in Hoge bomen

Te beginnen met de plagiaatrel. “Op Instagram is het fout gegaan. Daar hebben we recepten gepost uit Amerika die een-op-een zijn overgenomen. Dat mag natuurlijk niet”, legt Sonja uit. Ze geeft toe dat het haar verantwoordelijkheid en fout was. “Honderd procent. (...) Dat had niet mogen gebeuren.” Maar ze miste wel begrip en sympathie voor haar situatie na het overlijden van haar vader, voegt ze toe.

Teugels te veel losgelaten

“Ik was vreselijk moe”, vervolgt Sonja. “We waren zo lang intens met hem bezig geweest. Ik dacht: als hij doodgaat, komt er ook een stukje rust. Maar dat was helemaal niet zo. Er kwam heel veel onmacht, verdriet en boosheid.” Zin om te werken had ze niet meer. “Toen heb ik de teugels te veel losgelaten en niet meer goed op mijn bedrijf gelet. Ik had een time-out moeten nemen (...), om mezelf die rust te gunnen.”

‘Ik heb zo veel mensen geholpen’

Door de mediastorm voelde Sonja zich ‘heel klein worden’. Het maakte haar boos, want: “Je komt niet zomaar in de Dikke van Dale. Bijna elk huishouden heeft een boekje van Sonja. Ik heb zo veel mensen geholpen.”

Aangifte tegen Barry

Als later in het interview haar zoontje Bram komt oplopen en er foto’s van haar kinderen voorbij glijden, rollen de tranen over Sonja’s wangen. En daarna schuift ook vriend Barry aan om over hun relatiecrisis te praten. Het koppel kreeg vorig jaar fikse ruzie in een taxi, waarvan Sonja zelfs aangifte deed. “Onder dwang wel”, maakt ze Jeroen duidelijk, want: “Er kwam meteen politie, we schreeuwden. Er was gedronken.”

Relatietherapie

Veel details geven ze verder niet, maar Sonja vertelt dat ze ‘boos op iedereen’ was. “Ik zat echt vast. (...) We zijn bewust drie maanden uit elkaar gegaan.” Daarna zijn de twee weer bij elkaar gekomen. “We hebben verschillende psychologen gehad en die leren je allemaal dingetjes”, vertelt Barry.

Trouwplannen

Als Jeroen vraagt of het ware liefde is, beamen de twee stellig: “Zeker weten.” Barry benadrukt hoe ‘enorm sexy’ hij Sonja vindt. En: “De blijdschap, de vrolijkheid, de twinkeling in haar ogen: er is geen spontanere, lievere vrouw.” Op de vraag of ze ooit willen trouwen, antwoordt Barrie: “Ik ben wel romantisch aangelegd, ja.” Ook Sonja knikt. “We zijn gek op elkaar. (...) Voor mij is [trouwen] niet iets heel belangrijks, maar hij is wel de liefde van mijn leven.”

Bron: Hoge bomen (SBS6)