Enkel gebroken: Miljuschka Witzenhausen is voorlopig even uitgestapt

Op Instagram maakte Miljuschka ons vannacht middels een reeks stories deelgenoot van haar enkelleed.

Toen Miljuschka om 02.20 uur een foto van haar ontblote linkervoet op haar verhaal postte, vergezeld door de locatie ‘VU Amsterdam’, was natuurlijk direct duidelijk dat er iets niet helemaal pluis was. Even later, om 04.01 uur, volgde een röntgenfoto inclusief diagnose: ‘Mini-breukje. Banden naar de k*#%^<~. Maar nu ff snel slapen en morgen naar iets waarnaar ik heel lang heb uitgekeken.’

‘Echt zo niet mijn ding’

Dat ‘ff snel slapen’ kon Miljuschka op haar buik schrijven, bleek al snel. ‘Was iets te overmoedig. Ik volg toch maar doktersadvies op. RUST’, luidde haar update van weer een paar uur later. ‘Baal echt als een stekker. Had zo veel mooie dingen op de planning staan.’

Niet alleen het moeten missen van leuke activiteiten is vervelend aan haar situatie. De presentatrice zal de komende weken ook wat vaker om hulp moeten vragen, iets waarnaar ze totaal níét uitkijkt. ‘Ben echt volledig afhankelijk. Echt zo niet mijn ding. Even iets pakken, zelf douchen. Vergeet het maar. Lesje in nederigheid dit’, besluit ze haar ziekenhuisavontuur. We wensen haar een spoedig herstel!

