Enorme stormschade bij ‘BZV’-boerin Agnes

Agnes is erg geschrokken van de extreme windvlagen. “Ik weet niet wat er zoal kapot is, maar ik ben blij dat we allemaal veilig in huis zitten”, zei ze vrijdagavond tegen RTV Drenthe. Toen de storm eenmaal is gaan liggen, heeft ze de schade opgenomen.

Boer zoekt vrouw

Agnes deed in 2007 mee aan het populaire programma Boer zoekt vrouw, waarin ze op zoek ging naar de ware liefde. daar viel ze voor de charmes van Jurre, een van de 883 briefschrijvers. Deze relatie hield niet lang stand. In 2010 kwam ze de liefde van haar leven tegen. Met Albert heeft ze drie kinderen gekregen; Lieke, Geert en Maaike. Samen met haar gezin woont ze sinds 2015 op hun boerderij in Gasselternijveen, een dorpje in Drenthe.

Weg dak

De storm heeft een deel van het dak van Agnes’ schuur weggeblazen. Op de foto is te zien dat hierdoor de hele schuur openligt. Gelukkig raakte niemand gewond. De koeien die in de stal stonden zijn ongetwijfeld geschrokken, maar er is geen fysiek letsel. “We hebben nu veel aan ons hoofd en er moet veel gebeuren”, zegt Agnes de ochtend na de storm tegen Dagblad van het Noorden. “We merken dat veel mensen met ons meeleven en dat doet ons goed.”

Storm blaast dak schuur boerin Agnes weg https://t.co/nulpyZvCwM — RTV Drenthe (@RTVDrenthe) 18 februari 2022

Bron: RTV Drenthe, Dagblad van het Noorden