Epke Zonderland (36) is voor de derde keer vader geworden: ‘Ontzettend blij’

Na twee zoons kregen ze dit keer een dochtertje.

Dochtertje voor Epke Zonderland

Op Instagram onthult het stel dat het meisje op 1 november is geboren én hoe ze heet: ‘Op 1 november is Gea Sophie, roepnaam Sophie, geboren. We zijn ontzettend blij met onze dochter en zusje.’

Felicitaties

De felicitaties stromen binnen, ook vanuit bekend Nederland. Zo laten onder andere Dafne Schippers, Nynke de Jong, Sanne Wevers en Marit Bouwmeester weten dat ze blij zijn voor het gezin.

Gezin

Epke en Linda trouwden in 2016 en hadden al twee kindjes samen. In 2018 werd hun eerste zoon Bert geboren en in 2021 kwam daar zoontje Jan bij. Epke ken je waarschijnlijk van zijn prestaties als turner. In 2021 nam hij afscheid van de turnsport en nu is hij sportarts in opleiding.

Bron: Instagram