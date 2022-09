Epke Zonderland en zijn vrouw Linda delen mooi babynieuws: “Zo blij”

Op Instagram deelt Epke een blije gezinsfoto en schrijft daarbij: “Ik heb een fantastische zomer gehad met mijn jongens en twee prinsessen.” Hij sluit af met de hashtag ‘baby op komst’. Ook zijn vrouw deelt de foto op het sociale netwerk en schrijft: “Zo blij met ons derde kindje op komst.”

Kinderen Epke Zonderland

Als we de cryptische omschrijven van Epke goed begrijpen, zijn hij en zijn vrouw Linda in verwachting van een meisje. Epke en Linda hebben al twee zoontjes: Bert (2018) en Jan (2021). Het stel trouwde in 2016 in Heerenveen, waar ze elkaar zes jaar daarvoor leerden kennen. In 2021 zette Zonderland een punt achter zijn turncarrière.

Bron: Instagram