Er komt een musical over het leven van Rob de Nijs

Musicalproducent Joop van den Ende wil in 2025 een musical op de planken brengen over Rob. De eerste gesprekken over de muzikale ode aan de zanger waren er al twee jaar geleden. Maar vorige maand leek dat even onzeker toen hij met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis en dat had mogelijk gevolgen voor de musical. Joop van den Ende wil dat Rob erbij is over twee jaar.

Robs gezondheid

Het zag er even slecht uit. Zijn vrouw Henriëtte vertelde donderdag in Tijd voor Max op NPO 1 dat longembolieën hem bijna fataal zijn geworden. Hoe de musical er uit gaat zien, is nog niet bekendgemaakt. Maar we kunnen ongetwijfeld bekende liedjes uit het repertoire van de zanger verwachten. Vorige zomer gaf hij een afscheidsconcert in de Ziggo Dome, waarbij zijn trouwe fans een emotionele avond beleefden.

Rob hoopt er bij te zijn

Henriëtte vertelt nu aan RTL Boulevard dat Rob veel energie krijgt van de gedachte dat de musical er nu komt. “Hij hoopt dit bij leven mee te mogen maken”, zegt Henriëtte. “Het is een absolute eer dat deze musical wordt gemaakt.”

Rob is nog niet thuis

Rob zit nog in een verzorgingshuis waar hij stapje voor stapje werkt aan zijn herstel. “Maar hij komt er bovenop, want zo ken ik hem.”

Bron: RTL Boulevard