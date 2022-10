Er komt geen rechtszaak tegen Johnny de Mol na aangifte ex: “Onvoldoende bewijs”

Shima Kaes beschuldigde Johnny ervan dat hij haar in de periode tussen 12 januari en 23 mei 2015 meerdere malen zou hebben mishandeld. De twee hadden toen een relatie. Het zou gaan om incidenten in Mexico op 12 januari 2015, bij het Edisongala in Amsterdam op 3 maart 2015 en op 22 en 23 mei 2015 op Ibiza.

Aangifte tegen Johnny de Mol geseponeerd

Naar aanleiding van haar aangifte deed het OM onderzoek. Nu laat het OM weten dat dit niet heeft geleid tot voldoende bewijs, hoewel Shima Kaes twee letselverklaringen, meerdere geluidsfragmenten en namen van getuigen aanleverde. Het OM heeft de zaak bij gebrek aan bewijs geseponeerd. Dat betekent dat de rechtszaak niet doorgaat.

Er was onvoldoende bewijs

Drie getuigen van Shima hebben een verklaring afgelegd, maar die hebben volgens het OM onvoldoende steun opgeleverd voor de aangifte. De geluidsfragmenten boden volgens het OM niet voldoende context en de aangeleverde foto’s waarop letsel te zien zouden zijn noemen ze ‘niet te dateren’ en ‘niet eenduidig’. Johnny de Mol is ook verhoord, hij ontkent de beschuldigingen.

Johnny had vertrouwen in de zaak

Johnny vroeg in april zelf aan het OM om een strafrechtelijk onderzoek naar hem in te stellen en tot zijn vervolging over te gaan. Dit deed hij in de hoop een einde te maken aan de beschuldigingen aan zijn adres. Hij zag de zaak met vertrouwen tegemoet. In de tussentijd legde hij al zijn werkzaamheden neer.

Reactie Johnny de Mol

Er loopt nu geen zaak meer tegen Johnny de Mol. Op de berichtgeving van het OM reageert hij als volgt: “Ik heb altijd vertrouwen gehad in het onderzoek en in deze uitkomst. Evengoed was het een zware tijd, dus ik ben opgelucht dat deze beslissing er nu is. Ik zal nog even de tijd nemen, en ik hou jullie op de hoogte wanneer ik welke werkzaamheden hervat. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en lieve berichten die ik de afgelopen tijd heb mogen ontvangen.”

Vervolging jurist en kantoorgenoot

Het loopt niet voor iedereen met een sisser af. Het OM laat weten dat jurist Karim Aachboun en zijn kantoorgenoot Ad Aerts worden vervolg wegens poging tot afdreiging van de familie De Mol. Misdaadverslaggever John van den Heuvel laat in de Telegraaf weten: “Dit gebeurt naar aanleiding van een aangifte in november 2020 tegen Aachboun en Aerts door de familie De Mol, die zich bedreigd en gechanteerd voelt door ‘kamp Kaes’. De twee juridische adviseurs moeten zich nu voor de rechter verantwoorden. Op het delict afdreiging staat maximaal vier jaar gevangenisstraf.”

Bron: OM