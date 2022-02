Er vallen al direct 2 kandidaten af bij start ‘Expeditie Robinson: All Stars’

Let op, dit artikel bevat spoilers over de eerste aflevering van het programma.

Afvallers Expeditie Robinson: All Stars

Voor het eerst in de geschiedenis van het programma gaan we op expeditie met enkel oud-finalisten. De meest doorgewinterde overlevers van de afgelopen jaren gaan een keihard gevecht aan. Wie is de sterkste van de afgelopen 23 seizoenen en wordt de winnaar der winnaars? In ieder geval niet oud-winnaar Kay Nambiar en oud-finalist Gregory Sedoc.

Eerste proef

Tijdens de eerste individuele proef strijden de kandidaten niet alleen om een plek in het kamp, maar ook om een plek in de expeditie. Ze moeten een puzzel oplossen om zichzelf te kunnen bevrijden en een bandana voor team geel of team oranje te bemachtigen. Kay en Gregory lukt het, ondanks hulp, niet om los te komen.

Er is geen afvallerseiland, geen verliezerseiland en géén duivelseiland waar de mannen een tweede kans krijgen. Ondanks dat ze nog maar net op Zanzibar zijn geland voor de opnames, worden de tickets terug naar huis alweer voor hen geboekt.

Tranen

Ze balen vanzelfsprekend als een stekker. Gregory is zelfs emotioneel: “Het is echt goed zo, maar ik had het zo graag gewild. Ik was zo ready”, zegt hij nog in tranen. Volgens Dio wordt het hem meteen duidelijk wat voor editie dit wordt. “Er vallen meteen ‘doden’. Het is meteen koppen rollen.” En dan moeten de andere kandidaten de loodzware immuniteitsproef nog spelen...

Expeditie Robinson: All Stars wordt iedere donderdag om 20.30 uur uitgezonden bij RTL 4. Of kijk alvast de aflevering vooruit bij Videoland.