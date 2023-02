Erfenisruzie: oudste kinderen leggen beslag op de villa van Jan des Bouvrie (waar Monique woont)

Met deze beslaglegging willen de kinderen een soort zekerheid inbouwen dat ze een deel van de erfenis van hun vader krijgen.

Rechtszaak

In de rechtszaal stonden Nicole en Jean-Marc tegenover weduwe Monique, die in de villa woont. De rechter oordeelde dat het belang van de oudste kinderen van de in 2020 overleden interieurstylist zwaarder weegt dan dat van Monique en de kinderen uit het tweede huwelijk, Jan jr. en Bo.

Testament

Tijdens het kort geding zeiden Nicole en Jean-Marc veel wantrouwen te voelen richting Monique, omdat ze onvolledig inzicht kregen in het testament van hun vader. In dat testament staat dat Jan wilde dat Monique na zijn dood ongestoord zou kunnen doorleven.

In het testament zou een week vóór het overlijden van Jan iets zijn veranderd. Zelf had de interieurstylist dyslexie, waardoor hij niet goed kon lezen. Zakenblad Quote kreeg de documenten in handen. Wat blijkt? Vastgoed wordt hierin verzwegen of niet op waarde geschat, zoals de villa in Naarden.

Proceskosten

Ook oordeelde de rechter dat Monique en Jan jr. verantwoordelijk zijn voor de kosten van het proces. Ze moeten daarom 1393 euro betalen aan Nicole en Jean-Marc.

Bron: AD, RTL Boulevard