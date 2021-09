Erica Meiland komt met biografie: “Er zijn veel heftige dingen gebeurd”

Fans van de Meilandjes kunnen binnenkort in Erica’s levensverhaal duiken. Het boek ligt namelijk al bij de drukker.

Boek over Erica Meiland

Of het publiek wel zit te wachten op een biografie over Erica nadat ze ook al een grote rol speelt in het boek van Martien, is iets wat de motor achter de Meilandjes zich afvraagt. Toch laat ze zich overhalen door Jan Dijkgraaf, die het verhaal van Martien heeft opgepend.

“Mijn leven kun je al volgen in Martiens boek”, vertelt Erica tegen Johnny. “Maar toen werd er om mij heen ook gezegd: ‘je jeugd en hoe je tegen het leven aankijkt, wordt hierin veel meer belicht’.”

Zware periodes

Heftige gebeurtenissen, waaronder de coming-out van Martien en de zware periode daarna, worden door Erica’s ogen verteld in haar eigen boek. “Er zijn natuurlijk heel heftige dingen gebeurd toen alles bij Martien omhoogkwam. Dat heb ik vanuit mijn perspectief verteld. Je hebt er allebei verdriet van, maar zijn kant is heel anders dan die van mij.”

De biografie Erica, de motor achter de Meilandjes ligt vanaf eind oktober in de (online) winkel.

