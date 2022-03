De familie Meiland woont natuurlijk al een tijd niet meer in Frankrijk, maar hebben inmiddels wel weer contact met Nadège.

Nadège begonnen met bestralingen

Shownieuws was woensdag aanwezig toen Erica werd geïnstalleerd als raadslid in de gemeenteraad van Noordwijk. Daar vroegen ze haar naar Nadège, maar Erica was nog niet op de hoogte van het feit dat ze met bestralingen is begonnen. “Ze is gestart met de bestralingen? O oké, dan ga ik haar morgen meteen even een berichtje sturen. Wat erg”, reageert Erica. “Ik heb wel met haar geappt en haar laten weten dat we aan haar denken. Daar was ze heel blij mee. Maar dit wist ik niet. Ik moet het elke keer van jullie horen. De vorige keer hoorde ik het ook van Shownieuws. Wat zijn jullie goed op de hoogte”, zegt Erica tegen de verslaggever van het programma.

Meilandjes gaan naar Nadège

Waarschijnlijk zal de familie Nadège binnenkort in levende lijven zien: “Wij gaan nog afscheid nemen van het chateau voor de overdracht. Dat zal waarschijnlijk in mei zijn. Dan komt ze naar ons toe, ik nodig haar uit. Maar als dat niet gaat, dan gaan we naar haar huis toe”, vertelt Erica.

Goede en slechte dagen

Eerder deze maand vertelde Erica aan RTL Boulevard: “Nadège heeft goede en slechte dagen. Ze weten nog niet hoe ernstig het is, maar ik heb wel het gevoel dat het ernstig is, want ze krijgt meteen chemo.”

Treurig leven

Ondanks dat de familie Meiland ruzie had met Nadège in de periode na hun vertrek uit Frankrijk, kijkt Erica terug op een fijne tijd met haar: “Nadège heeft het moeilijk gehad in haar leven, maar ik ben toch blij dat ze bij ons nog wel lol heeft gehad. Ze had een treurig leven, maar is gelukkig met ons nog mooi op vakantie geweest.”

Ondertussen staat de Meilandjes ook een feestelijk moment te wachten. Het is al een poosje bekend dat Maxime Meiland en Leroy gaan trouwen, maar hoe staat het er nu voor met de bruiloft?

Bron: RTL Boulevard