Erica Meiland 'verpestte' vrijgezellenfeest van Maxime: “De lol was eraf”

In de Meiland-podcast Wat Goéééd vertelt Erica dat ze het vrijgezellenfeest van haar dochter niet geheim kon houden.

Vrijgezellenfeest van Maxime Meiland

Maxime keek ernaar uit om de bloemetjes met haar vriendinnen en moeder buiten te zetten zo vlak voor haar huwelijk. Maar ja, het was leuker als het vrijgezellenfeest tot het laatste moment geheim bleef. Martien en Erica zaten in het complot, maar het mocht niet baten.

“Maxime kwam hier rond een uur of tien, half elf binnenlopen. Wij hadden gezegd dat we die dag Chateau Meiland zouden draaien, want zij mocht natuurlijk niks weten. Dan zouden de meiden aan de weg gaan staan”, begint Martien.

Geheim verklapt

“Ik kon je wel vermoorden”, vervolgt Martien, die uitlegt dat bloemist Tineke op bezoek was om nog het een en ander voor het huwelijk door te nemen. “Gaat zij gewoon zeggen, waar Maxime bij is: ‘Ja, het is een spannende dag. Het is de vrijgezellenparty vandaag.’”

Volgens Erica verliep het gesprek anders. “Ik zei zelf: ‘Ik heb een witte broek aan en er zitten nu al vlekken in. Maar ja, ik moet me wel netjes aankleden, want we hebben vanmiddag natuurlijk het vrijgezellenfeest.’ Nou ja, voordat ik het wist was het eruit. Ik had het niet eens door dat ik het niet mocht zeggen.”

Wind van voren

Erica kreeg naar eigen zeggen de wind van voren toen Martien het hoorde. “Vind je het gek? De hele lol was eraf. Dat was natuurlijk niet leuk”, kaatst Martien terug. Erica heeft er wel een verklaring voor: “Ik kan geen geheimen bewaren.”

Maxime Meiland zei volmondig ‘ja’ tegen haar vriend Leroy. Alleen laat de Grote Dag langer op zich wachten dan ze beiden hadden bedacht. Entertainmentjournalist Matthijs Albers vertelt wat de reden is van deze vertraging.

Bron: Wat Goéééd